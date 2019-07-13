На АМКР рассказали о новых сроках запуска двух МНЛЗ

11 июля 2019 г. на «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) начались горячие испытания новой двухпозиционной установки печь-ковш и машины непрерывного литья заготовок № 3 (МНЛЗ-3). Об этом говорится в сообщении предприятия

Ввод в эксплуатацию этой машины планируется в третьем квартале 2019 года, а всего комплекса – до конца года. “Строительство двух новых двухпозиционных установок печь-ковш и МНЛЗ-2,3 c общей проектной мощностью 2,8 млн тонн в год является одним из ключевых инвестиционных проектов компании. Его стоимость оценивается приблизительно в $140–150 млн”, – отмечается в сообщении АМКР.

На МНЛЗ-3 уже завершен монтаж механического и электрического оборудования, выполнена проверка сигналов ввода/вывода, проведены испытания отдельных единиц техники и тестирование различного оборудования. Сейчас проводятся комплексные испытания работы МНЛЗ-3, в том числе в горячем режиме. По МНЛЗ-2 выполнено 92% общестроительных работ, завершается возведение зданий, монтаж технологических конструкций и оборудования на двухпозиционной установке печь-ковш и самой машине непрерывного литья.

В рамках всего проекта были построены отделения водоподготовки, газоочистки, электроподстанции, а также новые склады слитков, запчастей и материалов. Кроме того, здесь установлено 12 мостовых кранов, проложено около 9 километров железнодорожных путей и проведена реконструкция автомобильного съезда с путепровода Центральный.

МНЛЗ-1 с проектной мощностью 1,2 млн тонн в год запущена на «АрселорМиттал Кривой Рог» в 2011 году. За это время она произвела более 7,5 млн тонн стали. МНЛЗ-2, 3 будут отличаться от первой машины расширенным сортаментом – к продукции сечением 150х150 мм добавятся заготовки сечением 130х130 мм. После реконструкции мелкосортного стана 250-4 «АрселорМиттал Кривой Рог» сможет увеличить выпуск арматуры с использованием литой заготовки.

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