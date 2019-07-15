Как изменился ассортимент продукции “Арсенал-Центр”

Производитель кровельных и фасадных материалов “Арсенал-Центр” (Киев) запустил в Одессе новую производственную линию и продлил сертификацию сэндвич-панелей. Об этом говорится в facebook компании.

“На производственном филиале “Арсенал-Центр” в г. Одесса запущена новая линия по изготовлению профнастила ПК-35″, – сообщила компания на прошлой неделе. В сообщении уточняется, что профнастил ПК-35 имеет высоту волны 35 мм. Общая ширина – 1110 мм, полезная – 1080 мм., длина листа до 12 м.

Такие размеры и форма дают изделию высокую механическую жесткость и несущую способность, что делает его более универсальным и позволяет использовать этот тип профиля в разных назначениях: для кровли, фасадов, ограждений и др.

Ранее в компании сообщили о продлении сертификатов соответствия на серийно производимые огнестойкие минераловатные сэндвич-панели и трехслойные сэндвич-панели с утеплителем из пенополистирола. Полученный сертификат вступил в действие 5 июля 2018 года, действует до 4 июля 2021 года, уточнили в “Арсенал-Центр”.

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