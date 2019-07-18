В Украине может появиться новый трубный завод

Компания “Одесса Гидравлик” (Одесса) намерена построить завод, который среди прочего займется производством труб. Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной государственной администрации.

На прошлой неделе директор Департамента инвестиций, международного и межрегионального сотрудничества ОГА Евгения Волынец встретилась с директором компании «Одесса Гидравлик» Ахметом Догу. Эта компания намерена открыть на территории Одесской области завод по производству гидравлического и пневматического оборудования, труб. Также здесь будет производиться обработка металла.

По словам руководителя компании, она уже в течение 5-6 лет работает с 20 крупными украинскими партнерами, покупая их продукцию.

«Сегодня в Турции функционирует две наши фабрики, экспортирующих товар в 40 стран мира. Есть большие надежды на успешную реализацию проекта в Одесской области. Планируется инвестировать $5 млн. в предприятие, предусматривающее создание около 200 новых рабочих мест», – подчеркнул Ахмет Догу.

Отметим, что согласно реестру предприятий Министерства юстиции Украины уставной фонд ООО “Одесса Гидравлик” – почти 15,5 млн грн. Его единственный владелец – гражданин Турции Эрджан Озсиври. Вместе с Ахметом Догу и Мехметом Гюндонером он также является учредителем ООО “Гидравлические штоки и трубы” (Одесса, уставной фонд 52,3 млн грн.) В Турции есть трубное предприятие Ercan Ozsivri-Boru Mil Sanayi, которое входит в небольшой промышленный холдинг HONBAR LTD. Он выпускает бесшовные трубы для гидравлической промышленности. В 2015 году сообщалось, что его годовая мощность – 10 тыс. тонн труб и 6-7 тыс. хромированных валов.

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