“Укрзализныця” хочет строить грузовые вагоны для частных компаний

АО «Укрзализныця» (УЗ) предложило владельцам частных парков грузовых вагонов строить и ремонтировать технику на своих мощностях. “Сейчас заводы компании могут строить различные виды полувагонов, фитинговые платформы и вскоре для заказа будут доступны зерновозы. Также Укрзализныця может проводить ремонты любой сложности”, – говорится в сообщении УЗ.

“Укрзализныця” готова производить грузовые вагоны не только для себя, но и для рынка частных операторов. В компании напоминают, что за последние два года заводы УЗ произвели около 5 тыс. вагонов или 30% всех новых вагонов в Украине.

«Мы готовы производить новые вагоны как из собственных материалов, так и из материалов заказчика, если такое желание будет у клиента. Также предлагаем финансовым компаниям и банкам разработать кредитные и лизинговые продукты для приобретения производимых вагонов», – отметил Андрей Рязанцев, директор по развитию “Укрзализныци”.

Топ-менеджер отметил, что либерализация рынка железнодорожных перевозок, привела к увеличению количества парка частных грузовых вагонов. За 2017-2019 годы рабочий парк вагонов частных собственников вырос с 55,5 тыс. до 78,3 тыс. или на 41%. При этом рабочий парк УЗ уменьшился с 61,5 тыс. до 57,7 тыс. единиц подвижного состава или на 6%.

“Поэтому “Укрзализныця” начинает ориентироваться на обслуживание частных операторов. Мы предлагаем использовать наши предприятия для ремонта вагонов. Готовые их обслуживать текущими и плановыми ремонтами. В этом году “Укрзализныця” намерена увеличить долю внешних заказов с 40 до 46% от общих объемов ремонтов по сравнению с 2018 годом”, – цитируется Рязанцев. При этом топ-менеджер УЗ отметил, что количество ремонтов с отцепкой в ​​2018 году составило 115 тыс. ремонтов. А уже за первое полугодие 2019 этот показатель составлял 120,3 тыс. ремонтов. Это говорит о снижении качества подвижного состава. Каждый ремонт с отцепкой задерживает дальнейшее движение поезда от 7 до 25 часов.

Промышленная компания Интерпайп – партнер новостей о железнодорожном машиностроении на сайте readmetal.com. Интерпайп – единственный в Украине и один из крупнейших в мире производителей железнодорожных колес и колесных пар. Продажи железнодорожной продукции осуществляются под брендом KLW.

Приазовье и Донбасс. Туризм и достопримечательности

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи