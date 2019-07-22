7 тезисов Дениса Рисухина о работе завода Metipol

На сайте Украинского центра стального строительства (УЦСС) опубликовано интервью с Денисом Рисухиным, директором компании Metipol – нового украинского производителя окрашенного стального рулонного проката, который был презентован в феврале 2019 года. ReadMetal отобрал ключевые тезисы.

1. О выборе места для завода

Выбор был сделан в пользу площадки в г. Первомайск, Николаевской области, где и был основан завод «Хеви Метал». В первую очередь из-за местоположения, которое поможет нам оперативно поставлять продукцию во все регионы Украины, и близостью портов Одессы и Николаева, через которые мы планируем получать основной объем сырья.

В сентябре 2018 года начался активный процесс реконструкции производственных помещений, в январе мы приступили к монтажу оборудования, который был закончен в конце мая.

2. О сроках запуска оборудования

На сегодняшний момент на предприятии уже закончен «холодный прогон» линии – пусконаладочные работы, связанные с тестированием систем электрики, гидравлики и прочее. Последний этап перед началом выпуска товарной продукции – «горячий прогон» – является, по сути, тестовой покраской. Он запланирован в период с 15 по 20 июля. Мы рассчитываем приступить к полноценному производству до конца июля.

3. О выборе оборудования

С чем не было сомнений – это с выбором оборудования. Наши специалисты имеют положительный опыт работы на линиях BRONX International, Австралия. На этой линии также установлены уникальные инфракрасные печи, позволяющие работать со всеми существующими типами полимерных покрытий, от стандартного полиэстера до покрытия ПУРАЛ и ПВДФ.

Кроме того, это первая линия в Украине позволяющая наносить текстурное покрытие. На первом этапе мы предложим рынку металл, окрашенный под текстуру дерева, в дальнейшем в ассортимент будет добавлен кирпич и камень.

4. О поставщиках сырья

Оптимальным вариантом является продукция турецких производителей. Комбинат BORÇELIK (совместное предприятие BORUSAN и ARCELOR MITTAL) является нашим приоритетным долгосрочным поставщиком.

Лакокрасочные материалы нам поставляют компании PTE (Швеция), PPG (Польша) и Akzo Nobel (Германия). Базовыми будут более 20 цветов стандартного и матового полиэстера, а с сентября к заказу будут доступны индивидуальные цвета по каталогу RAL.

В настоящий момент завод обеспечен сырьем исходя из планов производства 2,5 тыс. тонн в августе и 3,5 тыс. тонн в сентябре. Первая партия оцинкованного металла в 1,5 тыс. тонн прибыла в Украину 11 июля. Подписанные с поставщиками договоры предусматривают поставку сырья раз в неделю в объеме 1-1,5 тыс. тонн до конца текущего года.

5. О производимом сортаменте

С самого начала работы мы предложим рынку широкий ассортимент продукции в толщинах от 0,38 до 0,70 мм в 3 линейках содержания цинка – 100, 140 и 200 гр/м2. Отдельное внимание будет уделено сегменту сэндвич-панелей с шириной листа 1070 и 1100 мм – этот металл будет доступен к покраске со второй половины августа. Что касается металла с толщиной покрытия 15 мкм, мы планируем предложить рынку и этот сегмент. В настоящий момент формируется техническое задание для технологов. Рассчитываю, что до конца августа мы произведем пробную партию такой продукции.

6. О маркировке рулонов согласно ДСТУ

Каждый рулон будет маркирован согласно требованиям ДСТУ с указанием названия, производителя, параметров, материалов, типа и толщины. Дополнительно в маркировку будет вносится внутренний уникальный номер каждого рулона, что даст возможность идентифицировать его в складской базе предприятия и обеспечит его отслеживание с быстрым доступом к его характеристикам. Эта опция позволит нам, на основе истории предыдущих заказов, поставить аналогичную по техническим характеристикам продукцию, что облегчит работу нашим клиентам.

7. О создании лаборатории для контроля качества окрашенного рулонного проката

Мы уже работаем над созданием такой лаборатории. До конца августа планируется наполнение лаборатории всем необходимым оборудованием для контроля качества продукции. После получения аккредитации мы сможем проводить экспертизу по запросу от других участников рынка, выдавая соответствующие сертификаты качества.

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