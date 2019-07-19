Работа “Металл Холдинг Трейд” заблокирована СБУ и Генпрокуратурой

Деятельность ООО “Металл Холдинг Трейд” незаконно заблокирована СБУ и Генпрокуратурой. Об этом говорится в открытом письме компании, опубликованном на ее странице в facebook.

В компанії повідомили, що ухвалами суддів Соснівського районного суду м. Черкаси, слідчих Головного слідчого управління СБ України, прокурора Генеральної прокуратури України було накладено арешти на всі банківські рахунки ТОВ “Метал Холдінг Трейд”, а також на суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ!

“Вимога про арешт коштів базується на твердженні слідчого Головного слідчого управління СБУ, що, нібито, підприємство не має власного майна, працевлаштована в ньому лише одна особа, будь-які офісні чи складські приміщення не орендуються”, – повідомили в компанії.

В “Метал Холдінг Трейд” повідомили:

Штат працівників на сьогоднішній день складає майже 500 осіб;

Середньомісячний фонд оплати праці за останні 3 роки становить більше 6 млн. грн;

Обороти компанії за період 2017-2019 роки склали понад 7 млрд.грн.

За цей період до бюджетів різних рівнів було перераховано:

– ПДВ – більше 73 млн. грн.

– Податку на прибуток – більше 40 млн. грн.

– ЄСВ – більше 25 млн. грн.

– Військового збору – майже 2 млн. грн.

– ПДФО – більше 22 млн. грн.

“Дані протиправні дії слідчого СБУ, прокурора Генеральної прокуратури та слідчих суддів Соснівського районного суду м. Черкаси призвели до повнї зупинки діяльності ТОВ “Метал Холдінг Трейд””, – повідомили в компанії

ТОВ “МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД” – лідер українського ринку металопрокату, який успішно працює у галузі понад 9 років та належить до великих платників податків (904 місце в Україні).

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