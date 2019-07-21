Из-за действий СБУ строительство МНЛЗ на АрселорМиттал Кривой Рог остановлено

По результатам обыска, который проводился Службой безопасности Украины (СБУ) на территории ПАО “АрселорМиттал Кривой Рог” 21-22 июля 2019 года, изъята машина непрерывного литья заготовок #3 (МНЛЗ). Об этом говорится в сообщении предприятия в Facebook.

Кроме МНЛЗ #3 также изъяты другие элементы оборудования.

Напомним, что на АМКР ведётся строительство двух МНЛЗ, которые должны быть введены в эксплуатацию до конца текущего года. Общая стоимость комплекса оборудования оценивается приблизительно в $150 млн.

В конце этой недели в СБУ заявили о возбуждении уголовного дела в отношении АМКР по статье “экоцид”.

Вчера на предприятие с проверкой и обыском пришла группа в составе 18 следователей СБУ, одного представителя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и одного представителя Центральной инспекции по ядерной и радиологической безопасности.

По словам представителей предприятия, проверяющих в первую очередь интересовала радиологическая безопасность строящемся МНЛЗ #3. Ведь в составе кристаллизаторов машины есть источники ионизирующего излучения.

В сообщении на сайте предприятия уточняется, что несмотря на то, что радиоактивное излучение оказалось в пределах нормы, на основании подозрений следователей о дальнейшем дооборудовании было принято решение изъять оборудования для дальнейшего исследования.

“В связи с большими габаритами объекта сотрудники УСБУ приняли решение оставить изъятое по месту фактического расположения без возможности опечатывания. При этом объект не имеет средств ограничения доступа посторонних лиц. Таким образом, «АрселорМиттал Кривой Рог» не имеет возможности продолжать строительство, модернизацию, планировать производство продукции и заключать контракты на поставку заготовки клиентам. Проект заморожен. Работники «АрселорМиттал Кривой Рог» и подрядных организаций не смогут выполнять дальнейшую работу на этом объекте”, – резбмируется в сообщении АМКР.

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