Мариупольский СРЗ освоил продукцию ж/д машиностроения

ООО “СРЗ” (Мариуполь) будет производить крышки люков полувагонов собственной конструкции. Об этом говорится в сообщении предприятия.

“Коллективом получен условный номер для персонального клеймления крышек люков полувагонов для магистральных железнодорожных путей с габаритами 0-ВМ И 1-ВМ и колеей 1540 миллиметров”, – отмечается в сообщении. Ранее предприятие производило такую продукцию на правах субподряда.

Каждое изделие весом порядка 200 килограммов из стального гофрированного листа (толщиной 5 мм) и габаритными размерами 1,6 х 1,7 х 180 мм, предназначено для разгрузки сыпучих грузов, загружаемых в полувагон сверху.

В конце октября 2018 года комиссией представителей филиала «Укрзалізниці» на предприятии был осуществлен технический аудит предложенных для производства условий, составлен акт обследования и отчет о процессах производства продукции. 8 июля 2019 года 120 штук первой партии крышек люка с собственным клеймом АСРЗ была отправлена отечественному заказчику в Одесскую область.

«Получение права на независимое производство – это результат общих усилий топ-менеджмента, маркетинговой и эксплуатационной служб предприятия. Идея возникла на многолетнем сотрудничестве по изготовлению крышки для «Азовмаша» и реализована в соответствие с технологией, утвержденной «УЗ», на промышленной площадке машиностроительного передела АСРЗ», – цитируется генеральный директор ООО «СРЗ» Олег Турский.

В сообщении уточняется, что существенная часть грузов транспортируется по Украине в вагонах объемом 76–78 куб. м именно с такими семью парами крышек, предназначенными в конструкции для ускорения процесса выгрузки сыпучих грузов. И так как грузы забрасываются в вагоны навалом, чаще всего именно крышки и выходят из строя, и нуждаются в замене.

«В Украине производителей такой продукции не много: Кременчуг, Попасная, их так же делал «Азовмаш». Согласно расчетам наших специалистов, на данном этапе АСРЗ сможет обеспечить 600 штук крышек в месяц, что даст дополнительно 5 миллионов гривен оборота”, – сообщил Олег Турский.

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