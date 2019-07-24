Поставщик сэндвич-панелей Rauta займется строительными работами

Инженерно строительная компания Rauta, поставщик сэндвич-панелей и других металлоконструкций европейского производства, получила лицензию на выполнение строительных работ. Об этом говорится в сообщении компании.

В сообщении уточняется, что лицензия позволяет осуществлять комплексное строительство объектов со средним и значительным классом последствий (СС2, СС3).

«Получение лицензии стало логичным продолжением развития компании в поставке строительных материалов и предоставлении услуг наивысшего качества», – цитируется Андрей Озейчук, директор Rauta.

Теперь наряду с предложением сэндвич-панелей, вентилируемых фасадов и металлоконструкций европейского производства компания осуществляет полный перечень строительно-монтажных работ, а также генеральный подряд.

В сообщении уточняется, что наличие лицензии позволяет Rauta оказывать следующие виды лицензируемых услуг:

– Общестроительные работы (устройство фундаментов, монтаж металлических, бетонных и деревянных конструкций, реставрация, монтаж оборудования и др.);

– Монтаж внутренних и внешних инженерных сетей (водоснабжение, отопление, вентиляция, электроснабжение и др.).

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