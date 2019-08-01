8 фактов о работе вагоностроительного завода ОМЗ Карпаты

Вагоностроительный завод ОМЗ “Карпаты” (Новый Раздол, Львовская обл.) сейчас является одним из основных украинских производителей вагонов-зерновозов и другой ж/д продукции. Хотя 10 лет о нем в этой сфере мало кто знал. На сайте railexpoua опубликован большой материал об этом предприятии. Обобрали наиболее интересные факты.

1. О переориентации на вагоностроение

ОМЗ “Карпаты” был создан в 1970-х для обслуживания горно-химической промышленности и входил в структуру Министерства сельского хозяйства. Производство железнодорожной продукции освоил менее чем десятилетие назад.

По словам Ростислава Гапатина, директора завода здесь также производят емкостное оборудование, автогидроподъемники, производият механическую обработку крупногабаритного оборудования и многое другое.

В 2012 году произошла переориентация завода на вагоностроение. Предприятие входит в тройку лидеров по грузового вагоностроения в сегменте «зерновозы». Ежемесячно производит 150 вагонов.

2. О производимых вагонах

На ОМЗ “Карпаты” собирают зерновозы (объемом кузова 104 м3 и 120 м3), полувагоны (четырехосные с 14 разгрузочными люками), цементо- и окатышевозы, а также контейнеры в 4-х модификациях и фитинговые платформы.

ДМЗ «Карпаты» сертифицировал в Укрзализныце три цвета для покраски вагонов: зеленый, синий и желтый. Используются лакокрасочные материалы Wilckens (Германия).

3. О резке и обработке металла

Ведется автоматизация процессов металлообработки, сварки и резки. Сварочная колонна CB Matic со стрелой для работы по технологии Air Liquide Welding с различными видами сплавов оптимизирует сварочные процессы.

Плазменный резак SAF Plasmatome.B 40 автоматизирует процесс резки для всех типов металлов, результат – высокое качество резки и высокий уровень производительности. При определенных обстоятельствах, он может достичь сравнимого уровня качества с лазерной резкой. Для резки более мелких деталей из тонких листов металла используют промышленные лазеры.

4. Об импорте металлопроката

Удаленность от металлургического комплекса Украины формирует определенные особенности для развития предприятия: иногда металлопрокат и другие комплектующие «Карпаты» закупают не в Украине, а в Европе. Здесь привыкли считать: что выгоднее и где качественнее, там и берут.

5. Об экспорте готовой продукции

На Европу здесь смотрят и как на потенциальный рынок сбыта продукции. Предлагать уже есть что: от металлоконструкций для разных типов контейнеров – для сыпучих грузов KSH-45M1, контейнеры-цистерны KTSKH-24.5, KTSKH-22.5 и KTS-24.5.

“Недавно Регистр Судоходства Украины осмотрел еще 10 контейнеров и выдал документы, позволяющие использовать их в Международном обращения и перевозить морским, речным, железнодорожным и автомобильным транспортом”, – цитируется Ростислав Гапатин.

6. О продажах вагонов

В настоящее время портфель заказов сформирован до конца года, поскольку крупные компании – Кернел, Первая логистическая, Нибулон и другие – заранее размещают свои заказы. Перспективным предложением считаются не только зерновозы, но и контейнеры.

7. О преимуществах контейнерных перевозок зерна

Контейнер обеспечивает фермерам определенную независимость и мобильность – не нужно формировать поезд в 54 вагонов и иметь доступ к опорной станции, чтобы вывезти свое зерно. Зерно можно загрузить в контейнер и автомобилем доставить на станцию ​​отправления.

Контейнер может быть только средством транспортировки, но и возможностью для хранения зерна, которая по стоимости иногда конкурирует с услугами зернохранилищ …

8. О доступе на пути Укрзалиныци

Опорная станция находится в 18 км. Поэтому здесь сформировали собственный автопарк и уже автодорогами доставляют в Новый Раздел комплектующие для будущих вагонов.

Разрешение выхода к опорной станции собственными локомотивами здесь будут приветствовать. Поскольку на собственных подъездных путях предприятия (5,7 км) работает два маневровых локомотива ТГК2 и есть опытная локомотивная бригада.

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