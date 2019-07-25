Как отличается металлопотребление в разных регионах Украины

Ассортимент металлопроката, который пользуется повышенным спросом в различных регионах Украины, отличается. Об этом говорится в статье ГМК Центр.

По словам Инны Пономаревой, генерального директора металлоторговой компании “Викант”, в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, где наиболее развито жилое строительство, – наблюдается высокий спрос на арматуру. В целом по Украине, особенно там, где развита розница, отмечаются продажи в приблизительно равных долях номенклатуры.

Сергей Коваленко, директор по продажам металлоторговой компании “Вартис”, говорит, что в зависимости от региона Украины спрос на металлопрокат можно представить так:

– Центр и Север Украины – арматурный прокат и плоский прокат;

– Запад – трубный прокат;

– Восток– сортовой и фасонный металлопрокат для производства металлоконструкций и машиностроения;

– Юг – арматура, листовой прокат и трубный прокат.

«Фундаментально региональные рынки Украины не меняются уже много лет. Восточный регион традиционно потребляет больше проката промышленного назначения, в остальных регионах повышенным спросом пользуется продукция строительного сортамента. Эта тенденция сохранится и в ближайшей перспективе. К особенностям надо отнести переориентацию (хоть и весьма вялую) с экономики потребителей-гигантов на рост малых производств», – добавляет Валентин Собчук, генеральный директор АО “УГМК”.

При этом плоский прокат с защитными покрытиями в разных регионах страны потребляют примерно одинаково. Однако, как говорит Денис Рисухин, директор компании “Метипол” существуют особенности, обусловленные, скорее, географическим положением регионов. К примеру, близость к западным границам позволяет металлу европейского происхождения быть привлекательным по цене для западных областей Украины. В то же время многочисленные трейдеры китайского сырья, сконцентрированные на Юге и Востоке страны, обеспечивают большую часть спроса в своих регионах.

Приазовье и Донбасс. Туризм и достопримечательности

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи