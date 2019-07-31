АМКР открыл склад металлопроката в Днепре. По соседству с сетевым трейдером

«АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) открыл новый склад металлопродукции в Днепре. Об этом говорится в сообщении предприятия. Адрес склада совпадает с адресом площадки сетевого металлотрейдера Vartis.

С этой площадки предприятие планирует отгружать 5 тыс. тонн металлопродукции в месяц.

Новый склад «АрселорМиттал Кривой Рог» вмещает до 10 тыс. тонн металлопродукции, занимает площадь 8 тыс. кв. метров. Здесь есть как открытая, так и крытая складские площадки. В наличии – три крана грузоподъемностью до 15–20 тонн, собственная железнодорожная ветка, а также возможность обслуживания автотранспорта.

“Мы продолжаем расширять нашу дистрибуторскую сеть и улучшать качество услуг для наших клиентов. Считаем, что лидерство на рынке достигается с помощью системного подхода. Расширение дистрибуторской сети позволяет обеспечивать наличие продукции предприятия во всех крупных регионах Украины, чтобы своевременно, в необходимых объемах и ассортименте предоставлять металлопрокат нашим покупателям”, – цитируется Анастасия Татарульева, заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту “АрселорМиттал Кривой Рог”.

Дистрибуторская сеть предприятия насчитывает девять складов: по два – в Киеве и Львове и по одному – в Кривом Роге, Одессе, Харькове, Тернополе и Днепре. Каждый склад ориентирован на свой регион и исключает задержку доставки продукции клиенту из-за логистических проблем. “Днепр является центром металлоторговли в Украине благодаря своему выгодному расположению и развитой транспортной инфраструктуры. При этом склад в Днепре также будет выполнять функцию логистического центра для отдельных районов центральной, северной и восточной Украины”, – цитируется Евгений Чумаченко, руководитель продаж в Украине «АрселорМиттал Кривой Рог».

Неснижаемый товарный запас, который предприятие планирует поддерживать на своих площадках продаж – от 2 до 15 тыс. тонн металлопродукции в зависимости от региона и склада. Все склады оснащены грузоподъемным оборудованием и железнодорожными ветками.

По данным Readmetal.com, по этому же адресу расположена металлоторговая площадка сети Vartis.

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