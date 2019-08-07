АВ Металл Групп открыл металлобазу в Сумской области

Компания “АВ Металл Групп” открыла металлобазу в Сумской области. “1 августа состоялось официальное открытие современной металлобазы европейского формата АВ Металл Групп в городе Конотоп”, – сообщили в компании.

В сообщении уточняется, что здесь обустроена зона ожидания для клиентов. А благодаря новому формату и большей площади в компании смогли увеличить ассортимент и товарные запасы.

Также на металлобазе есть магазин с сопутствующими товарами строительного назначения. Клиентам доступны услуги доставки и порезки металлопроката.

АВ Металл Групп – одна из крупнейших сетевых металлоторговых компаний Украины с головным офисом в Днепре.

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