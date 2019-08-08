Харьковская компания Базис Профнастил расширила ассортимент выпускаемой продукции

ООО “Базис Профнастил” (Харьков) расширило ассортимент выпускаемой продукции из плоского стального проката. Об этом говорится в сообщении компании.



Увеличение количества предлагаемой продукции произошло за счет установки нового оборудования.

В частности в компании сообщили, что на площадке в Харькове установлены профилегибочные станы НС57, НС44, НС20 и С8 для производства профнастила, а также линия для производства металочерепицы Monterrey.

“Базис Профнастил” производит профнастил, металлочерепицу и быстровозводимые промышленные здания из сэндвич панелей. Есть офисы в Харькове и Днепре.

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