Сколько грузовых вагонов произвел КВСЗ за 7 мес 2019 года

В январе-июле 2019 года Крюковский ВСЗ (КВСЗ, Кременчуг) увеличил производство грузовых вагонов на 60% год к году. Об этом сообщила “Кременчугская газета” со ссылкой на данные горисполкома Кременчуга.

Производство грузовых вагонов на предприятии составило 3299 единиц. Это на 1245 вагонов больше чем за аналогичный период прошлого года.

В июле произведен 521 грузовой вагон. КВСЗ остается крупнейшим в Украине вагоностроительным предприятием.

Также в январе-июле 2019 года предприятие произвело 6 пассажирских вагонов, тогда как в январе-июле прошлого года – ни одного. С начала 2019 года завод провел сборку 15 локомотивов General Electric.

В 2018 году КВСЗ увеличил выпуск грузовых вагонов на 83% до 3686 единиц. Ожидается, что по итогам 2019 года производство вагонов в Кременчуге превысит 5000.

Напомним, что за 6 мес. 2019 года все вагоностроительные предприятия Украины произвели чуть более 6 тыс. грузовых вагонов.

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