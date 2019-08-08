Сколько грузовых вагонов произвел КВСЗ за 7 мес 2019 года

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В январе-июле 2019 года Крюковский ВСЗ (КВСЗ, Кременчуг) увеличил производство грузовых вагонов на 60% год к году. Об этом сообщила “Кременчугская газета” со ссылкой на данные горисполкома Кременчуга.

Полувагон производства Крюковского ВСЗ


Производство грузовых вагонов на предприятии составило 3299 единиц. Это на 1245 вагонов больше чем за аналогичный период прошлого года.

В июле произведен 521 грузовой вагон. КВСЗ остается крупнейшим в Украине вагоностроительным предприятием.

Также в январе-июле 2019 года предприятие произвело 6 пассажирских вагонов, тогда как в январе-июле прошлого года – ни одного. С начала 2019 года завод провел сборку 15 локомотивов General Electric.

В 2018 году КВСЗ увеличил выпуск грузовых вагонов на 83% до 3686 единиц. Ожидается, что по итогам 2019 года производство вагонов в Кременчуге превысит 5000.

Напомним, что за 6 мес. 2019 года все вагоностроительные предприятия Украины произвели чуть более 6 тыс. грузовых вагонов.

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