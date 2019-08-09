4 тезиса главы Метинвеста Юрия Рыженкова о работе на внутреннем рынке

Портал ГМК-Центр опубликовал интервью с генеральным директором Группы Метинвест Юрием Рыженковым. ReadMetal.com публикует основные тезисы руководителя крупнейшей горно-металлургической компании Украины о работе на внутреннем рынке.

1. О глобальном протенкционизме и внутреннем рынке

В условиях роста протекционизма конкуренция на рынке обостряется. Уже сейчас мы чувствуем давление со стороны альтернативных поставщиков, которым пришлось сократить свое присутствие на традиционных рынках сбыта. Существенного улучшения ситуации в ближайшее время мы не ожидаем. Поэтому оптимальным вариантом будет развитие внутреннего потребления стали в нашей стране и защита рынка от недобросовестных поставщиков дешевого импортного материала.

2. Прогноз потребления металлопроката в Украине в 2019-2020 годах

По нашим данным, объем потребления металлопроката за 5 месяцев 2019 года остался на уровне 2018-го, поэтому я бы сказал, что на рынке наблюдается определенная стагнация. В 2020 году мы рассчитываем на незначительный рост рынка (на уровне 3%) – в первую очередь за счет строительства инженерных сооружений и нежилой недвижимости. Мы считаем, что бизнес в Украине продолжает переориентацию поставок на рынки стран Запада, в которых действуют повышенные стандарты качества продукции. А это требует от отечественного производителя модернизации действующих и ввода новых производственных мощностей.

3. Перспективные сферы потребления проката в Украине

Если говорить о 2020 годе, то мы ожидаем, что основу роста составит потребление в строительном секторе: инженерные сооружения и нежилые здания. При этом совершенствование законодательства в области реновации жилья должно способствовать потреблению проката строительного назначения и проката с покрытием.

Отдельно стоит отметить ввод в эксплуатацию объектов альтернативной энергетики в 2018-2019 годах, которая, как я думаю, продолжит свой рост.

Что касается железнодорожной инфраструктуры, безусловно, она нуждается в обновлении. Но, к нашему большому сожалению, выделяется катастрофически мало денежных средств на поддержание железной дороги.

Не менее остро стоит вопрос по обновлению грузового и пассажирского вагонного парка. Мы надеемся, что данные вопросы будут учтены в планах на будущие периоды и простимулируют внутреннее потребление металлопроката.

4. О борьбе с трудовой миграцией

К сожалению, Украина в целом и «Метинвест» в частности сегодня испытывают острый дефицит сотрудников с высокой квалификацией. Ключевых причин две: трудовая миграция и значительное ухудшение качества образования. У «Метинвеста» есть решения для обеих проблем, и мы уже достигли определенных успехов.

Во-первых, мы научились работать с оттоком кадров и удерживать лучших сотрудников в Группе. За последние два года зарплаты персонала приблизились к восточно-европейскому уровню. Наша задача – создать в «Метинвесте» конкурентные и привлекательные условия работы, замотивировать наших сотрудников к внутреннему карьерному и профессиональному росту. Во-вторых, мы в несколько раз увеличили инвестиции в ремонт рабочих мест и инфраструктуры на производственных площадках, чтобы сделать работу более безопасной и комфортной.

В части развития системы образования Группа взяла на себя роль инициатора и лидера в подготовке новых профессиональных стандартов обучения.

Впереди планы по созданию собственного корпоративного политехнического университета и программ развития технических специалистов для удовлетворения потребностей всей страны.

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