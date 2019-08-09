Ильичевский СРЗ расширил ассортимент производимых контейнеров

Крупнейший в Украине ЧАО “Ильичевский судоремонтный завод” (ИСРЗ, Одесская обл.) разработал два новых вида контейнеров и провел международный аудит контейнерного производства. Об этом сообщил ЦТС со ссылкой на предприятие.

По словам заместителя председателя правления ЧАО “ИСРЗ” Галины Главчевой, которая цитируется в новости, в 2019 году предприятие разработало два новых для вида контейнеров.”Два уникальных контейнера шириной 2550 мм при стандарте по фитингам 2438 мм. Там применены особые фитинги. И эти контейнеры смогут перемещаться морем и железной дорогой. Такая ширина разработана специально, чтобы внутри можно было расположить в два ряда европаллеты. Также эти контейнеры могут перевозить сыпучие грузы либо трубы, либо лес поскольку один из них – со съемной крышей… Мы испытывали этот контейнер, догружая до 68 тонн. Контейнер показал очень хорошие результаты”, – сообщила Главчева. Она добавила, что сейчас в работе контейнеры для перевозки генеральных грузов, сыпучих грузов и для перевозки различной металлургической продукции.

Что касается сертификационного аудита контейнерного производства, то он был выполнен украинским представительством Bureau Veritas и позволит судоремонтному заводу выходить со своими контейнерами на международный рынок.

“Сертификационный аудит Bureau Veritas позволит контейнеростроителям ИСРЗ выходить на внешние рынки… Сегодня у нас есть сертификат, что мы можем изготавливать, ремонтировать и модернизировать контейнеры под надзором Bureau Veritas”, – цитируется председатель правления ЧАО “ИСРЗ” Михаил Дудников.

В феврале был проведен диагностический аудит контейнерного производства ИСРЗ с целью определения готовности к сертификации. Сертификационный аудит был выполнен уже в июне.

Контейнерное производство существует на ИСРЗ с 1976 года. Плановая мощность завода – 5 тыс. TEU.

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