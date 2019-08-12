Сколько труб произвели в Украине в 1 полугодии 2019 года

В 1 полугодии 2019 года производство труб основными трубными предприятиями Украины увеличилось на 4,3% год к году до 564,2 тыс. тонн. Об этом сообщил fixygen со ссылкой на агентство “Интерфакс-Украина”. Однако по данным Государственной службы статистики (Укрстат) выпуск труб в январе-июне текущего года составил 571,9 тыс. тонн.

При этом в июне по данным “Интерфакс-Украина” произведено 87,9 тыс. тонн трубной продукции. А по данным Укрстата – 93 тыс. тонн.

Предприятия, которые входят в объединение “Укртрубопром” за январь-июнь 2019 года нарастили производство труб на 5,8% – до 426,2 тыс. тонн. В том числе в июне ими выпущено 66,9 тыс. тонн.

Выпуск труб на “Интерпайп-НТЗ” снизился на 7,9% – до 136,4 тыс. тонн (в июне – 24,3 тыс. тонн), на “Интерпайп НМТЗ” возрос на 5,9% – до 53,9 тыс. тонн (8,1 тыс. тонн). “Интерпайп Нико Тьюб” нарастил производство на 14,9% – до 209,6 тыс. тонн (30,7 тыс. тонн).

Днепропетровский трубный завод (ДТЗ) нарастил выпуск труб на 38,8% – до 13,6 тыс. тонн (в июне – 1,7 тыс. тонн).

“Сентравис” – на 12,9%, до 11,4 тыс. тонн нержавеющих труб (1,9 тыс. тонн).

Завод “Трубосталь” снизил выпуск труб на 13,3% – до 1,3 тыс. тонн труб (0,2 тыс. тонн).

Не входящие в объединение “Укртрубопром” Мариупольский меткомбинат (ММК) им. Ильича за шесть месяцев нарастил выпуск труб на 5,9% – до 66,9 тыс. тонн (в июне – 9,9 тыс. тонн), “Коминмет” снизил на 4,8% – до 71,1 тыс. тонн (11,2 тыс. тонн).

Основные трубные предприятия Украины в 2018 году увеличили производство труб из черных металлов на 5,2% по сравнению с 2017 годом – до 1 млн 102,6 тыс. тонн. В том числе предприятия объединения за 2018 год нарастили производство труб на 12,9% – до 796,3 тыс. тонн.

Промышленная компания Интерпайп – партнер новостей о трубном рынке Украины на сайте readmetal.com. Интерпайп – крупнейший в Украине производитель бесшовных и сварных труб

Приазовье и Донбасс. Туризм и достопримечательности

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи