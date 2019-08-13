В Киевской области шведы для голландцев построили склад из сэндвич-панелей

Компания LLENTAB (Швеция) передала в эксплуатацию быстровозводимое здание складского назначения, которое построено в пгт.Барышевка Киевской области с применением сэндвич-панелей.

Стальное здание построено по заказу компании HatchTech (Нидерланды). Эта компания производит оборудование для инкубации и транспортировки цыплят, предоставляет обслуживание клиентов при установлении и поддержании их продукта.

“Площадь застройки составляет около 5,5 тыс. кв.м. Конструкция крыши двускатная, угол наклона составляет 1:16 (4°). Крыша здания это «наборной сэндвич», состоящий из двух слоев профнастила, между которыми находится утеплитель толщиной 200 мм. Кроме того, в крыше использованы ленточные окна, что обеспечивают естественное освещение быстровозводимого здания”, – говорится в сообщении.

Стены складского здания — это сэндвич-панели, с негорючим заполнением PIR 100 мм. При строительстве использовались перегородки из сэндвич-панелей, которые позволили разделить общее пространство на специальные зоны.

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