Сколько чугуна, стали и проката произвели в Украине за 7 мес. 2019 года

За 7 мес. 2019 года металлургические предприятия Украины незначительно увеличили выпуск стали и проката. Выпуск чугуна остался практически на уровне прошлого года. Об этом говорится в сообщении ОП “Укрметаллургпром” по итогам балансового совещания.

По уточненным в ходе балансового совещания в ОП «Укрметаллургпром» данным, в июле 2019 г. произведено:

• чугуна – 1,65 млн тонн (108% относительно июня 2019 г.);

• стали – 1,78 млн тонн (108%);

• проката – 1,51 млн тонн (101%).

За 7 месяцев 2019 г. произведено:

• железорудного концентрата – 36,92 млн тонн (105% относительно аналогичного периода 2018 г);

• агломерата – 18,42 млн тонн (101%);

• окатышей – 12,77 млн тонн (102%);

• кокса валового (6% вл.) – 5,99 млн тонн (95%);

• чугуна – 11,89 млн тонн (99,8%);

• стали – 12,72 млн тонн (104%);

• проката – 11,0 млн тонн (102%);

• трубной продукции – 0,67 млн тонн (103%).

По состоянию на 13 августа 2019 года, из основных действующих производственных мощностей в эксплуатации находятся: 17 из 21 доменных печей, 8 из 9 мартеновских печей, 14 из 16 конвертеров, 5 из 15 электропечей и 15 из 15 машин непрерывного литья заготовки.

Прогноз на сентябрь 2019 года

В сентябре 2019 года прогнозируется производство основных видов продукции в следующих объемах: чугуна – порядка 1,75 млн тонн, стали – 1,85 млн тонн, проката – 1,65 млн тонн.

Обеспечение железорудным сырьем

В июле 2019 г. на металлургические предприятия поставлено порядка 2,4 млн тонн железорудного сырья (118% относительно июня 2019 г.). По импорту в июле ЖРС не завозилось.

За 7 месяцев 2019 года на отечественные предприятия поступило порядка 16,74 млн тонн железорудного сырья (все украинского происхождения; 94% относительно аналогичного периода 2018 года).

Экспорт ЖРС в июле 2019 г. составил порядка 3,5 млн тонн (102% относительно июня 2019 г.), а за 7 месяцев 2019 г. – 24,0 млн тонн (110% относительно аналогичного периода 2018 г.).

Обеспечение коксующимися углями

В июле 2019 г. на коксохимические предприятия поставлено 1,18 млн тонн коксующихся углей (122% относительно июня 2019 г.), из которых:

— украинского происхождения – 0,40 млн тонн (133% относительно июня 2019 г.);

— импортируемых – 0,78 млн тонн (117% относительно июня 2019 г.).

Всего за 7 месяцев 2019 г. на коксохимические предприятия поступило 8,28 млн тонн углей для коксования (98% относительно аналогичного периода 2018 года), из которых:

— украинского происхождения – 1,83 млн тонн (117% относительно аналогичного периода 2018 г.);

— импортируемых – 6,45 млн тонн (94% относительно аналогичного периода 2018 г.).

Доля импортных углей в общем объеме поставок за 7 месяцев 2019 г. составила 77,9% против 81,4% в аналогичном периоде 2018 г.

Обеспечение коксом

В июне 2019 г. на украинские металлургические предприятия поставлено 710 тыс. тонн кокса (сухой вес, 106% относительно июня 2019 г.), из которых:

— украинского происхождения – 680 тыс. тонн (103% относительно июня 2019 г.);

— импортируемого – 30 тыс. тонн (300% относительно июня 2019 г.).

Общий объем кокса, полученного металлургами за 7 месяцев 2019 г., составил 5,41 млн тонн (96% относительно аналогичного периода 2018 года), из которого:

— украинского происхождения – 5,07 млн тонн (95% относительно аналогичного периода 2018 г.);

— импортируемого – 0,34 млн тонн (134% относительно аналогичного периода 2018 г.).

При этом доля импортного кокса в общем объеме поставок составила 6,3% против 4,6% в аналогичном периоде 2018 года.

Обеспечение привозным металлоломом

В июле 2019 года ломозаготовительными организациями заготовлено 192 тыс. тонн металлолома (59% относительно июня 2019 г.), весь объем поставлен на отечественные металлургические предприятия. На экспорт металлолом не поставлялся.

За 7 месяцев 2019 г. из заготовленных 1918 тыс. тонн металлолома (88% относительно аналогичного периода 2018 г.) украинским потребителям в качестве привозного поставлено 1881 тыс. тонн (99% относительно аналогичного периода 2018 г.), экспортировано 37 тыс. тонн (13% относительно аналогичного периода 2018 г.).

Природный газ и электроэнергия

В июле 2019 г. украинскими металлургическими предприятиями потреблено порядка 220 млн куб.м природного газа (147% относительно июня 2019 г.).

Всего за 7 месяцев 2019 г. отечественная металлургия потребила порядка 1 110 млн куб.м природного газа (103% относительно аналогичного периода 2018 г.).

Потребление электроэнергии металлургическими предприятиями в июле 2019 г. составило порядка 950 млн кВт*ч (100% относительно июня 2019 г.), а за 7 месяцев – порядка 6,75 млрд кВт*ч (98% относительно аналогичного периода 2018 г.).

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