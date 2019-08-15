Почему ММК им.Ильича временно сократит предложение листа

Группа Метинвест сократит продажи г/к рулона сторонним потребителям на период реконструкции стана 1700 на ММК им.Ильича. Об этом в интервью Металл Эксперт рассказал Роман Курашев, директор по маркетингу “Метинвест Холдинг”.



“Мы планируем сделать запас под производство х/к и оцинкованного проката для собственных нужд, но товарной продукции г/к рулона не будет”, – сказал Курашев, отвечая на вопрос о том, ощутит ли рынок дефицит предложения г/к проката в период второго этапа реконструкции стана “1700”. Он также отметил, что на “Запорожстали” производство работает в обычном режиме, часть заказов мы будем закрывать продукцией этого комбината.

Топ-менеджер напомнил, что реконструкция стана “1700” пройдет в несколько этапов. “В рамках первого были запущены нагревательная печь №1 и новая пневматическая моталка, что позволило уже увеличить вес горячекатаного рулона до 16,5 тонн, начать производство горячекатаных травленых рулонов без сварного шва массой до 15 тонн, а также холоднокатаных рулонов без сварного шва массой 14-14,5 тонн”, – рассказал Роман Курашев.

В рамках второго этапа предусмотрена установка новой реверсивной черновой клети, двух агрегатов гидросбива окалины, coilbox и модернизация трех чистовых клетей. Кроме того, завершится установка второй гидравлической моталки, стан укомплектуют автоматикой уровня L2.

“После реконструкции мы получим практически новый стан. Качество наших рулонов будет соответствовать самым высоким мировым требованиям. Это касается как веса рулона – мы его увеличим до требуемых клиентами 27 тонн, так и толерансов по толщине, геометрии полосы”, – говорит топ-менеджер. Предприятие расширит размерный и марочный сортамент. Если сегодня по европейским стандартам ММК им.Ильича производит г/к прокат толщиной 1,8 мм, то после модернизации минимальным станет 1,2 мм. “Уменьшение толщины г/к проката достаточно важно как для производителей профильных труб, так и потребителей на внешних рынках для дальнейшего холодного переката”, – уточнил директор по маркетингу.

Модернизация стана горячей прокатки “1700” намечена на III квартал 2019 года.

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