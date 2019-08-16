На заводе Metipol произвели первый рулон окрашенного проката – видео

Вчера на завод ООО “Хеви Метал” (работает под торговой маркой Metipol) в Николаевской области окрасили первый стальной рулон. “Сегодня рождается новое предприятие… За нами первый рулон, который произведен на этой… линии”, – сказал Денис Рсухин, директор Metipol, во время прямой трансляции с горячего прогона производственной линии.

“Это последняя стадия перед промышленным производством”, – уточнил Рисухин, пояснив, что это горячий прогон нужен для того, чтобы устранить все возможные недочеты на линии.

Руководитель компании выразил надежду, что горячий прогон займет около 8 дней: “С 9-10 дня мы будем готовы выдавать готовую продукцию по тем заказам, которые размещены в настоящий момент”.

Напомним, что компания была презентована в феврале 2019 года во время конференции УЦСС. “Годовая мощность предприятия 78 тыс. тонн. За 2 года планируем выйти на максимальную загрузку”, — сказал тогда Денис Рисухин. На предприятии используется оборудование Bronx International Ltd. (Великобритания/Австралия). Основным сырьем для нового производства станет оцинкованный прокат из Турции.

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