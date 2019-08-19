Экспортер агропродукции купил 100 зерновозов для Пологовского МЭЗ

Компания “Сангрант Плюс” купила 100 вагонов-зерновозов, которые будет использовать ее бизнес-партнер Пологовский МЭЗ (Запорожская обл.). Об этом сообщил сайт latifundist со ссылкой на пресс-службу «Сангрант Плюс».

В июле компания сообщила о получении первой партии вагонов в количестве 50 единиц.

В ближайшее время планируется поставка второй партии — еще 50 вагонов-зерновозов.

В компании подчеркнули, что такой шаг был сделан с целью предупреждения проблем транспортировки сырья и готовой продукции предприятия (шротов) в порты страны и до конечного покупателя за ее пределами.

«Ранее перевозки грузов железнодорожным транспортом предприятие осуществляло, арендуя вагоны у частных компаний и в «Укрзализныце». Но постоянное повышение тарифов на перевозку, проблемы в логистике железнодорожных перевозок и ненадлежащее техническое состояние парка вагонов создавали проблемы в надежной и безопасной поставке продукции (особенно шротов) конечному потребителю. Наряду с повышением стоимости аренды зерновозов встал вопрос надежности и безопасности продукции в процессе ее транспортировки», — отмечается в сообщении.

«Сангрант Плюс» является экспортером сельхозпродукции. Компания экспортирует пшеницу, ячмень, кукурузу, подсолнух, шрот, сою, желтый горох.

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