Почему увеличились поставки китайских труб в Украину

В 2018 году поставки китайских труб в Украину существенно увеличились. Из-за этого доля крупнейшего украинского производителя трубной продукции – промышленной компании “Интерпайп” – сократилась на 14%, поэтому он инициировал антидемпинговое расследование. Об этом в интервью UAprom рассказал Денис Морозов, директор по экономике и финансам “Интерпайп”.

“Раньше такого существенного роста импорта не фиксировалось: он был не то чтобы приемлемый, более адекватный. А вот в 2018 году китайские поставки начали резко увеличиваться (в 4 квартале произошел скачок), что и привело к нанесению ущерба. В итоге наша доля на внутреннем рынке с 2015 по 2018 гг. упала на 14%”, – говорит Морозов.

Он отмечает, что Евросоюз, США и Таможенный союз защитили свои рынки от китайской трубной продукции путем введения квот и пошлин. И теперь высвободившиеся объемы труб из КНР перенаправляются в Украину.

Топ-менеджер “Интерпайп” говорит, что в Украине, по оценкам аналитиков, демпинговая маржа китайских поставщиков составляет 86%. А в США еще выше – 150%.

По словам Дениса Морозова, у китайских трубников довольно агрессивный стиль продаж. “Они стараются присутствовать на всех рынках, где это можно делать. Это, безусловно, их право, ничего в этом плохого нет. Но следует учитывать тот факт, что на основных крупных рынках сбыта трубной продукции, таких как ЕС, США, Канада, Турция, вследствие демпинга со стороны китайских экспортеров или угрозы резкого роста объемов импорта бесшовных труб, существуют защитные меры”, – рассказал топ-менеджер.

При этом он ожидает, что после введения США и ЕС значительных ограничительных мер, ожидается существенное перераспределение экспортных потоков китайских труб на рынки, на которых нет защитных барьеров. Поэтому на украинском рынке для дальнейшего существенного роста импорта продукции из Китая нет никаких препятствий.

Основные сферы, в которых в Украине присутствует китайская продукция – это в основном трубы общего назначения, для металлоконструкций, для водогазопроводов и т.д.

Вторым после Китая иностранным поставщиком труб на рынок Украины является Российская Федерация.

Промышленная компания Интерпайп – партнер новостей о трубном рынке Украины на сайте readmetal.com. Интерпайп – крупнейший в Украине производитель бесшовных и сварных труб

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