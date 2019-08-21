Сколько видов проката освоили меткомбинаты Метинвеста в 2019 году

В 1 полугодии 2019 года на «Азовстали» и ММК им.Ильича (оба – Мариуполь, входят в состав Группы Метинвест)освоили производство 27 новых видов металлопроката. Об этом говорится в сообщении пресс-службы “Азовстали”.

“На МК «Азовсталь» все новые виды продукции в первом полугодии произвели в толстолистовом цехе. Среди них – нестандартная продукция с повышенными требованиями к определенным характеристикам и испытаниям”, – отмечается в сообщении.

В частности, начато производство штрипса марки 10Г2ФБЮ толщиной от 10 до 50 мм с дополнительными требованиями по неметаллическим включениям и механическим свойствам. Основные сферы его применения – изготовление труб большого диаметра ответственного назначения. В соответствии с новыми требованиями также изготавливаются листы конструкционных марок стали, прокат для судостроения имашиностроительной отрасли. Также на меткомбинате произвели сталь марок 10ХСНД и 15ХСНД, которые применяется в строительстве и производстве дорожной и горнодобывающей техники.

«Когда у наших клиентов возникают новые потребности в металлопрокате, мы идем навстречу: анализируем запрос, оцениваем возможности и риски, разрабатываем индивидуальную технологию для каждого заказа и контролируем все этапы производства. Таким образом, мы обеспечиваем новые заказы и становимся конкурентоспособнее», – цитируется генеральный директор МК «Азовсталь» Энвер Цкитишвили.

Новая продукция ММК имени Ильича более ориентирована на внешние рынки. Здесь начали выпускать холоднокатаный рулонный прокат марки HC260LA в новом типоразмере толщиной 0,6 мм для рынка Польши. В конвертерном цехе приступили к производству непрерывнолитых слябов с номинальным сечением 170х900-1550 мм и 250х900-1550 мм для Италии, Великобритании, Индонезии, Турции, Таиланда. Толстолистовой прокат ЛПЦ-3000 с увеличенной массой листа до 9,4 тонны отправляют по заказам в Румынию, Саудовскую Аравию, Ирак, Польшу, ОАЭ, Испанию.

«Наши специалисты готовы браться за самые сложные заказы и адаптировать продукцию к новым требованиям рынка. Это позволяет не только делать загрузку производственных цехов предприятия полновесней, но и соответственно наращивать объемы продаж и расширять международный рынок сбыта», – цитируется генеральный директор ММК им.Ильича Тарас Шевченко.

Во втором полугодии меткомбинаты Группы Метинвест также намерены осваивать новые виды проката. В частности, уже сейчас идет работа над заказами для внутреннего рынка Украины. Например, на ММК имени Ильича завершены работы по разработке технологии и освоению производства оцинкованного проката из стали марки S350GD по EN 10346 толщиной 2,0 мм, а на МК «Азовсталь» работают над толстолистовым прокатом марки стали S420NL со сложными требованиями по ударной вязкости.

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