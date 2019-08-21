Госшахта хочет купить 200 тонн рельсов

Государственное предприятие “Торецкуголь” (Донецкая область) намерено за 22,9 млн грн. купить 200 тонн рельсов и сопутствующих изделий. Об этом говорится в условиях тендера, объявленного в системе публичных закупок ProZorro.

Крайний срок подачи документации на участие в тендере 19 сентября 2019 года. Ожидаемая стоимость 22 млн 885 тыс. 100 грн. (с НДС).

В тендерной документации уточняется, что “Торецкуглю” нужны 60 тонн рельс Р-24 (либо аналог), 140 тонн рельс Р-34 (либо аналог) и сопутствующие изделия (костыли, болты, гайки, рельсовые накладки и подкладки и др.).

Место поставки – город Торецк. Крайний срок поставки товаров – 21 августа 2020 года.

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