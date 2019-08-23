Где взять деньги на достройку моста в Запорожье – Укравтодор

Для достройки моста через реку Днепр в Запорожье могут быть использованы средства от таможенного эксперимента. Об этом заявил и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины (“Укравтодор”) Славомир Новак, передает ЦТС.

По его словам стоимость завершения этих работ можно оценить примерно в 12-15 млрд гривен, но итоговую сумму проекта можно назвать только по завершении корректировки проектной документации.

“Это очень масштабный проект. Соответственно, у нас должно быть дополнительное финансирование, поскольку без него мы быстро этот вопрос не закроем. В предыдущие годы Таможенный эксперимент неплохо сработал. В этом году он приостановлен. У нас есть конструктивное предложение – в качестве исключения продолжить Таможенный эксперимент только по Запорожской области и направить эти средства исключительно на проект завершения ремонта мостов. Надеемся убедить Минфин принять такое решение”, – подчеркнул и.о. главы “Укравтодора”.

Он отметил, что для “Укравтодора” это было бы очень важным дополнительным источником финансирования.

Новак также сообщил, что работы по строительству мостового комплекса займут около трех лет.

Он также подчеркнул, что на завершение корректировки проектных работ по мосту в Запорожье “Укравтодор” выделил 15 млн гривен, еще 15 млн гривен, как ожидается, выделят местные власти в рамках ранее подписанного меморандума о сотрудничестве.

Таможенный эксперимент, инициированный Кабинетом министров, заключается в направлении 50% суммы перевыполнения общего объема ежемесячных индикативных показателей поступлений таможенных платежей, взимаемых при таможенном оформлении товаров на территориях ряда областей и Киева в специальные фонды соответствующих областных бюджетов с целью финансирования реконструкции, текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

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