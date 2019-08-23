Как изменилось потребление сортового проката в Украине

Потребление сортового проката в Украине в 2018 году сократилось на 4% год к году. Об этом сообщается на facebook-странице службы маркетинга и сбыта АрселорМиттал Кривой Рог (АМКР).

По данным компании в 2018 году на внутренний рынок Украины было поставлено 1,95 млн тонн длинномерного проката. Это на 4% меньше, чем в 2017 году.

В пересчете на 1 жителя Украины – это 101 кг.

Напомним, что по данным ПО “Укрметаллургпром” в 2018 году потребление стального проката в Украине составило 5,39 млн тонн (+6,8%).

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