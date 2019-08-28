Как изменится украинский рынок металлопроката в 2019 году – 4 прогноза

Нашел статью месячной давности на ГМК Центр, в которой крупнейшие металлотрейдеры дали прогнозы по объемам украинского рынка металлопроката в 2019 году. Какие же они разные!

По мнению Сергея Коваленко из Vartis, в начале текущего года украинские производители прогнозировали рост потребления сортового проката на уровне 3,5-4,5%. Но по итогам I полугодия уже можно с уверенностью сказать, что такого роста не будет. Более того, возможно еще и снижение видимого потребления на 2-3%.

«Рынок и дальше будет сужаться на 7-9% относительно 2018 года. Без изменения вектора национальной экономики – впереди каменный век», – полагает генеральный директор УГМК Валентин Собчук.

Генеральный директор Викант Инна Пономарева уверена: после окончания предвыборных кампаний и стабилизации политической ситуации в стране можно ожидать, что в 2019 году спрос на металлопрокат будет стабильно расти.

В «Метинвест-СМЦ» в нынешнем году прогнозируют рост потребления металлопродукции на 5%. Основным драйвером выступит машиностроение, в частности вагоностроение и судостроение.

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