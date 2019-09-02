Как укрепление гривны влияет на внутренний рынок металлопроката

С начала 2019 года украинская гривна укрепилась приблизительно на 10%. Это ведет к снижению конкурентоспособности металлургических компаний Украины и упрощает доступ импорта на внутренний рынок, говорится в материале GMK.center.

В Украине рост цен производителей (на 2,4% за январь-июль 2019 года) сопровождается устойчивой ревальвацией с февраля текущего года. И такая тенденция на фоне стран-конкурентов очень болезненна для украинских металлургов.

В результате ревальвации, сопровождающейся ростом внутренних цен, расходы украинских металлургических предприятий растут в долларовом эквиваленте, у компаний остается меньше свободных средств. Это усложняет обслуживание долговых обязательств и реализацию инвестиционных проектов, которые важны для поддержания конкурентоспособности в долгосрочной перспективе.

Кроме того, на фоне ревальвации наблюдается рост импорта металлопродукции. В натуральном выражении импорт в 2018 году вырос на 9,2% по сравнению с предыдущим годом. За 7 месяцев 2019 года объем импорта остался на уровне аналогичного периода предыдущего года, но это всё равно больше, чем два года назад. Причем импортируется продукция, которая может производиться и в Украине: арматура, катанка, холоднокатаный лист. Конечно, нельзя связывать рост импорта исключительно с укреплением гривны, но и нельзя отрицать, что ревальвация упрощает доступ импорта на внутренний рынок.

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