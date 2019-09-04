Отливки для гондол: Энергомашспецсталь произведет 15 конструкций для ветропарка

Машиностроительный завод “Энергомашспецсталь” (ЭМСС, Краматорск) произведет 15 стальных рам гондол для ветропарка в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении предприятия.
“ЭМСС изготовил и отгрузил заказчику двенадцатую раму гондолы для ветроэнергетической установки. Масса крупногабаритной отливки более 30 тонн”, – говорится в сообщении
Всего предприятие изготовит 15 таких изделий для ветроэнергетических установок Краматорского ветряного парка.
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