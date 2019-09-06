АрселорМиттал открыл второй склад в Одессе

Вчера АрселорМиттал Кривой Рог (АМКР) открыл склад в Одессе. “АМКР 5 сентября открыл десятый склад металлопродукции в стратегически важном для Украины южном регионе – в городе Одесса”, – говорится в сообщении Службы маркетинга и продаж.

Площадь нового склада 6 тыс. кв.м, возможность единовременного хранения составляет до 10 тыс. тонн металлопродукции.

“Эта складская площадка стала второй для нашего предприятия в Одессе и обеспечит более быструю и удобную доставку в Приморский, Киевский и Малиновский районы города”, – говорится в сообщении.

Открытие второго склада также облегчит и позволит увеличить общие отгрузки для клиентов АМКР в южных регионах Украины.

“Если Одесса – жемчужина у моря, то наш новый десятый по счету в Украине склад станет настоящим бриллиантом. По результатам первого полугодия 2019 года в Одесской области ввели в эксплуатацию почти 500 тыс кв.м жилья. Строительный сектор, главный потребитель нашей продукции, за первые 6 месяцев 2019 года вырос на юге Украины практически в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. С уверенностью можно сказать, что при строительстве каждой второй квартиры в Одессе была использована наша арматура”, – говорит Анастасия Татарульева, заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту АМКР.

Первый склад в Одессе начал работу в 2013 году, поэтому в компании смогли оценить потенциал региона. Оборот металлопродукции на новой площадке запланирован не менее 4-5 тыс. тонн в месяц. Кроме того, здесь будет товарный запас в таком же объеме с возможностью увеличения. “Склад оборудован ж/д веткой, козловым 20-тонным краном и, на наш взгляд, имеет очень удачное расположение”, – говорит Евгений Чумаченко, руководитель продаж в Украине АМКР.

Напомним, что у АрселорМиттал Кривой Рог в одесской области также есть склад голубой арматуры, ориентированный на экспортные отгрузки.

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