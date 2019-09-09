Сколько труб произвели в Украине за 7 мес. 2019 года

В январе-июле 2019 года производство труб основными трубными предприятиями Украины увеличилось на 3,3% до 664,5 тыс. тонн. Об этом сообщил fixygen со ссылкой на агентство “Интерфакс-Украина”. По данным Государственной службы статистики (Укрстат) выпуск труб в январе-июле текущего года составил 665,5 тыс. тонн.

В июле-2019 основными трубными предприятиями Украины по данным “Интерфакс” выпущено 86,6 тыс. тонн трубной продукции.

В том числе предприятия, которые входят в объединение “Укртрубопром”, нарастили производство труб на 2,8% – до 487,3 тыс. тонн. В июле этими предприятиями 62,5 тыс. тонн.

Выпуск труб на “Интерпайп-НТЗ” за указанный период снизился на 10,6% – до 154,9 тыс. тонн (в июле – 19,5 тыс. тонн), на “Интерпайп НМТЗ” возрос на 6,3% – до 65,7 тыс. тонн (11,9 тыс. тонн). “Интерпайп Нико Тьюб” нарастил производство на 10% – до 237,2 тыс. тонн (27,9 тыс. тонн).

Днепропетровский трубный завод (ДТЗ) нарастил выпуск труб на 47,5% – до 14,6 тыс. тонн (в июле – 1 тыс. тонн).

“Сентравис” – на 12,7%, до 13,3 тыс. тонн нержавеющих труб (1,9 тыс. тонн).

Завод “Трубосталь” снизил выпуск труб на 11,1% – до 1,6 тыс. тонн труб (0,3 тыс. тонн).

Не входящий в объединение “Укртрубопром” ММК им. Ильича (Мариуполь) за семь месяцев нарастил выпуск труб на 20,1% – до 92 тыс. тонн (в июле – 9,9 тыс. тонн), тогда как “Коминмет” (Днепр) снизил на 7,7% – до 85,3 тыс. тонн (14,3 тыс. тонн).

Основные трубные предприятия Украины в 2018 году увеличили производство труб из черных металлов на 5,2% год к году до 1102,6 тыс. тонн, в том числе предприятия объединения за 2018 год нарастили производство труб на 12,9% – до 796,3 тыс. тонн.

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