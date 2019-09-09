Кто в Интерпайп будет отвечать за продажи труб в Украине

С 1 сентября 2019 года в промышленной компании Интерпайп новый топ-менеджер, который отвечает за продажи труб в Украине. Андрей Бурцев назначен на должность директора по продажам труб в Украине, а также на Ближнем Востоке, Африке и Азии.

Ранее в его зону ответственности входило управление и развитие продаж в ближневосточном, африканском и азиатском регионах, теперь к ней добавилась коммерческая деятельность Интерпайп на рынке Украины.

“Кроме того, г-н Бурцев будет отвечать за реализацию продукции нефтегазового сортамента на рынке Европы”, – говорится в сообщении компании.

Андрей Бурцев работает в Интерпайп с 2004 года. Карьерный путь он начал специалистом по продажам труб для нефтегазовой отрасли.

До нового назначения он руководил продажами Компании в регионе БВиА.

Андрей окончил программу подготовки руководителей в Rotterdam School of Management, Erasmus University (Голландия), а также получил степень магистра делового администрирования в бизнес-школе университета Манчестер (Manchester Business School, Великобритания).

Интерпайп – украинская промышленная компания, производитель стальных труб и ж/д колес. В 2018 году компания реализовала 857 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 189 тыс. тонн ж/д продукции.

Промышленная компания Интерпайп – партнер новостей о трубном рынке Украины на сайте readmetal.com. Интерпайп – крупнейший в Украине производитель бесшовных и сварных труб

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