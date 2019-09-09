Почему увеличились поставки оцинковки на рынок Украины во II кв. 2019 года

Во 2 кв. 219 года импорт и производство х/к плоского проката с оцинкованным покрытием существенно увеличились. Об этом говорится в обзоре УЦСС.





В УЦСС отмечают, что во 2 кв. 2019 г. импорт оцинковки вырос на 11% год к году – до 33 тыс. т., внутреннее производство на 23% – до 53 тыс. тонн. Повышение объема импорта было обусловлено формированием запасов на складах металлотрейдеров перед введением пошлин на импорт проката из РФ и Китая в Украину.

«Реальный рост потребления оцинковки достаточно незначительный, по сравнению с этим же периодом в 2018 году, и по нашим оценкам составляет до 5%. Заметный рост импорта оцинковки во втором квартале 2019 года скорее является отложенным спросом, по тем или иным причинам, с первого квартала 2019 года», – цитируется Александр Шатохин, СЕО ГК Сталекс.

Доля украинской продукции в 2019 г. увеличилась. Во 2 кв. она составила около 62% (59% в аналогичном периоде 2018 г.). В 1 полугодии ее доля составляла 59%.

Доля потребления оцинкованного проката из Китая за 2 кв. 2019 г. в среднем составила 8%. Во втором полугодии ожидается ее дальнейшее снижение. Остальной объем оцинковки импортировался преимущественно из Европы (13%) и Турции (14%).

Доля российской продукции составила в среднем 2%, до этого в течение 2018 – 1 кв. 2019 гг. она находилась на уровне 8%. В июне российский импорт снизился до 0,3% от общего объема. С учетом введения пошлин, в дальнейшем не ожидается роста его доли.

В разрезе марок стали более половины занимает сталь DX51, S220-350 – около 10%, сталь 08ПС – 2%.

Диапазон грамматуры цинкового покрытия 140-180 г/кв.м продолжает занимать наибольшую долю в структуре потребления, во 2 кв. 2019 г. – 67% общего объема потребления.

Доля оцинкованного проката с толщиной цинкового покрытия менее 60 г/кв.м составила 5% от общего объема потребления, при этом, УЦСС в своих расчетах опирается на заявленные поставщиками данные, но в реальности качество цинкового покрытия ниже.

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