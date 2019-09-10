Как изменилось потребление окрашенного проката в 1 полугодии 2019 года

Во втором квартале 2019 года импорт плоского проката с полимерным покрытием существенно сократился, но реальное потребление скорее всего осталось на прежнем уровне за счет складских запасов. Об этом говорится в обзоре УЦСС.





Импорт проката с полимерным покрытием в первой половине 2019 года сократился на 17% – до 65 тыс. тонн. Однако в УЦСС считают, что реальное потребление сократилось не так сильно благодаря высокому уровню складских запасов.

«По итогам двух кварталов 2019 года наша компания отмечает увеличение потребления изделий из проката с полимерным покрытием во всех сегментах, что в некоторой степени связано с изменением сезонности вследствие благоприятных погодных условий, стабильного курса гривны и некоторого увеличения спроса на более качественный продукт. Преобладают реконструкция и реновация, замечено некоторое оживление коттеджного строительства», – говорит Юрий Обух, директор ООО Руукки Украина. В компании отмечают, что после введение в 2019 году в действие нового ДСТУ 8802 потребитель становится более требовательным к качеству продукта и его долговечности.

«Если смотреть на количество произведенной продукции, то динамика потребления проката с полимерным покрытием остается на уровне 2018 года. Но есть достаточно заметная миграция потребителя в более тонкие толщины металла. Это, в свою очередь, влияет на потребление проката, производя то же количество продукции в кв. м. что и в 2018 году, количество проката в тоннах уменьшается за счет того, что сам прокат более тонкий», – поясняет динамику рынка Александр Шатохин, СЕО ГК Сталекс.

По его словам, в 2019 году на рынке наблюдается рост интереса к металлу в целом. В компании отмечают заметное увеличение объемов производства фасадных и ограждающих конструкций. “Объемы производства кровли остаются на уровне 2018 года, но с миграцией конечного потребителя от дешевого сырья к более качественным кровельным материалам в толщине 0,4

Доля отечественного проката составила в среднем 7% (5% в 2 кв. 2018 г.), поставки из Китая – 41% (57% в 2 кв. 2018 г.), доля европейского импорта – 43% (29% в 2 кв. 2018 г.). С учетом валютно-курсового фактора, описанного выше, импортеры продукции из Китая будут стараться наращивать объемы поставок. В свою очередь, ожидается увеличение объемов производства полимерки на внутреннем рынке в связи с запуском мощностей Metipol в Первомайске.

«Начиная с сентября, мы планируем выпускать 2-4 тыс. тонн проката с полимерным покрытием ежемесячно до конца текущего года. Реалистично должны отгрузить на рынок 10-12 тыс. тонн по итогам неполного года. Уже сейчас видно, что основной спрос придется на сегмент 0,45-0,5 металла в основном с содержанием цинка 140 гр., в меньшей степени 0,4-0,45 цинк 100», – Денис Рисухин, директор Metipol.

В Сталекс и Руукки Украина отмечают тенденцию снижения спроса на продукцию, произведенную из дешевого китайского сырья.

В структуре потребления проката с полимерным покрытием доминирует сталь DX51 – 61% от общего объема, остальной объем приходится на сталь S220-350. По данным компании RUUKKI в объеме потребления преобладает сталь, толщиной 0,5 мм.

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