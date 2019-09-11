За 8 мес. 2019 года КВСЗ увеличил производство вагонов – видео

За 8 мес. 2019 года Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ, Кременчуг) увеличил производство грузовых вагонов на 61,2%, сообщает “Кременчугская газета”.

В январе-августе этого года построено 3745 грузовых вагонов, в том числе в августе – 446 единиц.

Также с начала года КВСЗ произвел 6 пассажирских вагонов.

Сейчас на Крюковском вагоностроительном заводе в рамках выполнения контракта с “Укрзализныцей” идет строительство регионального дизель-поезда ДПКр-3. Поезд будет состоять из трех вагонов, его укомплектуют силовыми установками мощностью 588 кВт производства немецкой компании Voith Turbo.

КВСЗ – крупнейший в Украине производитель грузовых вагонов. Всего украинскими предприятиями за 7 мес. 2019 года произведено 6879 грузовых вагонов.

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