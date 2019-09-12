ТПК освоил производство новых сэндвич-панелей

В 2019 году компания ТПК-Центр освоила производство сэндвич-панелей с новыми наполнителями. Об этом в интервью УЦСС рассказала Анна Проценко, Директор ТПК-Центр.





“В 2019 году ТПК от части уже удивили рынок: сэндвич-панели с наполнителями из пенополиуретана и пенополиизоцианурата от ТПК-Центр, – это безусловно продукт из разряда Must Have в 2019 году”, – рассказала Проценко.

По ее словам, компания удерживает позицию лидера рынка минераловатных сэндвич-панелей. При этом ТПК готова соперничать и в сегменте сэндвич-панелей из пенополиуретана. “В связи с этим следует учитывать, что мы тщательно готовились к выходу на этот рынок, хорошо изучили его специфику и, несмотря на существующие преграды, готовы побороться за его немалую долю”, – акцентировала топ-менеджер.

При этом она констатирует, что на рынке сэндвич-панелей огромное количество фальсификата, что усложняет проддажи качественной сертифицированной продукции. “90% сделок в ТПК начинаются со стадии «развенчивания мифа о дешевом продукте», т.е. мы практически всегда встречаемся в конкуренции с фальсифицированным продуктом. Полагаем, что нет смысла считать количество фальсификата на рынке, важно бороться с тем фактом, что он на рынке есть”, – резюмировала Анна Проценко.

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