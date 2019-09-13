“ТАС-Логистик” Сергея Тигипко получил 400 млн грн. от ОТП Лизинг

Ж/д оператор “ТАС-Логистик”, который принадлежит бизнесмену Сергею Тигипко, получил от компании “ОТП Лизинг” около 400 млн грн. на расширение парка подвижного состава. Об этом в facebook написал генеральный директор “ОТП Лизинг” Андрей Павлушин.

“Горжусь, что мы профинансировали железнодорожные вагоны, произведенные в Украине. 750 новых вагонов, которые перевозят украинское зерно. Один вагон стоит как новый Lexus”, – написал Павлушин. Он также добавил, что договорился с владельцем “ТАС-Логистик” Сергеем Тигипко о дальнейшей кооперации.

В “ТАС-Логистик” пояснили ReadMetal.com, что 400 млн грн. – это фактически выделенные и выданные средства. Однако компания привлекает различные источники финансирования, в том числе инвестирует в расширение вагонного парка собственные средства.

Парк ж/д оператора на сегодняшний день составляет 1476 вагонов, из которых 160 – полувагоны, остальные – хопперы-зерновозы. “Мы заключили контракт на производство еще 200 зерновозов, которые получим до ноября. То есть у компании будет 1676 вагонов”, – рассказал директор “ТАС-Логистик” Владимир Иващенко.

Отметим, что основным производителем грузовых вагонов для “ТАС Логистикс” является “Днепровагонмаш” (Каменское).

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