В Интерпайп Нико Тьюб новый гендиректор

Новым генеральным директором Интерпайп Нико Тьюб стал Сергей Филипьев. Валерий Карпюк вышел на пенсию, уточнили в Интерпайп.

Сергей Филипьев приступил к обязанностям с 11 сентября 2019 года. До этого он более 20 лет работал на крупных металлургических предприятиях. “Начинал карьерный путь помощником мастера. В его активе – более 15 лет управленческого опыта на позициях начальника цеха, главного инженера, технического директора, управляющего директора”, – говорится в сообщении.

Новый топ-менеджер Интерпайп ранее работал на Чусовском металлургическом заводе, который входит в группу ОМК.

Сергей Филипьев – эксперт в области организации производственных процессов крупных предприятий, а также внедрения подходов «Бережливого производства» в металлургии. Он реализовал десятки успешных проектов по повышению эффективности производства и качества продукции, внедрению новых технологий и освоению новых продуктов.

“Ключевыми задачами г-на Филипьева на Интерпайп Нико Тьюб будет организация эффективного производства и продолжение работы по расшивке узких мест, а также развитие сильной производственной команды на предприятии”, цитируется Фади Храйбе, Генеральный директор Интерпайп.

Валерий Карпюк, который с 2017 года возглавлял Интерпайп Нико Тьюб, вышел на пенсию.

Интерпайп – украинская промышленная компания, производитель стальных труб и ж/д колес. В 2018 году компания реализовала 857 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 189 тыс. тонн ж/д продукции.

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