Производство чугуна, стали и проката в Украине за 8 мес. 2019 года

За 8 мес. 2019 года производство чугуна, стали и проката в Украине незначительно увеличились. Об этом говорится в сообщении ОП “Укрметаллургпром” по итогам балансового совещания.

В частности, в августе 2019 г. произведено:

• чугуна – 1,83 млн тонн (111% относительно июля 2019 г.);

• стали – 1,94 млн тонн (109%);

• проката – 1,54 млн тонн (102%).

За 8 месяцев 2019 г. произведено:

• железорудного концентрата – 42,44 млн тонн (106% год к году);

• агломерата – 21,11 млн тонн (102%);

• окатышей – 14,76 млн тонн (103%);

• кокса валового (6% вл.) – 6,87 млн тонн (96%);

• чугуна – 13,73 млн тонн (101%);

• стали – 14,66 млн тонн (105%);

• проката – 12,52 млн тонн (102%);

• трубной продукции – 0,74 млн тонн (101%).

По состоянию на 10 сентября 2019 года, из основных действующих производственных мощностей в эксплуатации находятся: 18 из 21 доменных печей, 8 из 9 мартеновских печей, 14 из 16 конвертеров, 5 из 15 электропечей и 15 из 15 машин непрерывного литья заготовки.

Прогноз на октябрь 2019 года

В октябре 2019 года прогнозируется производство основных видов продукции в следующих объемах: чугуна – порядка 1,85 млн тонн, стали – 1,95 млн тонн, проката – 1,70 млн тонн.

Обеспечение железорудным сырьем

В августе 2019 г. на металлургические предприятия поставлено порядка 2,4 млн тонн железорудного сырья (100% относительно июля 2019 г.).

По импорту в августе ЖРС не завозилось.

За 8 месяцев 2019 года на отечественные предприятия поступило порядка 18,9 млн тонн железорудного сырья (все украинского происхождения; 94% относительно аналогичного периода 2018 года).

Экспорт ЖРС в августе 2019 г. составил порядка 3,5 млн тонн (100% относительно июля 2019 г.), а за 8 месяцев 2019 г. – 27,76 млн тонн (112% относительно аналогичного периода 2018 г.).

Обеспечение коксующимися углями

В августе 2019 г. на коксохимические предприятия поставлено 1,19 млн тонн коксующихся углей (103% относительно июля 2019 г.), из которых:

— украинского происхождения – 0,43 млн тонн (110% относительно июля 2019 г.);

— импортируемых – 0,76 млн тонн (100% относительно июля 2019 г.).

Всего за 8 месяцев 2019 г. на коксохимические предприятия поступило 9,45 млн тонн углей для коксования (100% относительно аналогичного периода 2018 года), из которых:

— украинского происхождения – 2,26 млн тонн (132% относительно аналогичного периода 2018 г.);

— импортируемых – 7,19 млн тонн (93% относительно аналогичного периода 2018 г.).

Доля импортных углей в общем объеме поставок за 8 месяцев 2019 г. составила 76,1% против 82,0% в аналогичном периоде 2018 г.

Обеспечение коксом

В августе 2019 г. на украинские металлургические предприятия поставлено 753 тыс. тонн кокса (сухой вес, 106% относительно июля 2019 г.), из которых:

— украинского происхождения – 733 тыс. тонн (108% относительно июля 2019 г.);

— импортируемого – 20 тыс. тонн (67% относительно июля 2019 г.).

Общий объем кокса, полученного металлургами за 8 месяцев 2019 г., составил 6,16 млн тонн (97% относительно аналогичного периода 2018 года), из которого:

— украинского происхождения – 5,80 млн тонн (95% относительно аналогичного периода 2018 г.);

— импортируемого – 0,36 млн тонн (135% относительно аналогичного периода 2018 г.).

При этом доля импортного кокса в общем объеме поставок составила 5,8% против 4,2% в аналогичном периоде 2018 года.

Обеспечение привозным металлоломом

В августе 2019 года ломозаготовительными организациями заготовлено 225 тыс.т металлолома (117% относительно июля 2019 г.), весь объем поставлен на отечественные металлургические предприятия. На экспорт металлолом не поставлялся.

За 8 месяцев 2019 г. из заготовленных 2143 тыс. тонн металлолома (87% относительно аналогичного периода 2018 г.) украинским потребителям в качестве привозного поставлено 2106 тыс. тонн (97% относительно аналогичного периода 2018 г.), экспортировано 37 тыс. тонн (12% относительно аналогичного периода 2018 г.).

Природный газ и электроэнергия

В августе 2019 г. украинскими металлургическими предприятиями потреблено порядка 150 млн куб.м природного газа (68% относительно июля 2019 г.).

Всего за 8 месяцев 2019 г. отечественная металлургия потребила порядка 1 260 млн куб.м природного газа (102% относительно аналогичного периода 2018 г.).

Потребление электроэнергии металлургическими предприятиями в августе 2019 г. составило порядка 980 млн кВт-ч (103% относительно июля 2019 г.), а за 8 месяцев – порядка 7,73 млрд кВт-ч (98% относительно аналогичного периода 2018 г.).

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