До конца 2019 года Укрзализныця может заказать 1000 полувагонов

Укрзализныця (УЗ) намерена провести тендер на закупку до 1000 полувагонов за счет средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). “Планируем до конца года провести еще один тендер. Возможно, до 1 тыс. полувагонов по этому контракту”, – сказал в интервью НВ Бизнес Евгений Кравцов, председатель правления УЗ.



Топ-менеджер напомнил, что компания в этом процессе взяла паузу после того, как не состоялась закупка в прошлом году.

Напомним, что в ноябре 2018 года УЗ и ЕБРР подписали долгосрочное кредитное соглашение с целью привлечения $150 млн для приобретения новых грузовых полувагонов. Тогда сообщалось, что за эти средства может быть куплено до 6,5 тыс. грузовых полувагонов.

Тогда же проводился тендер по правилам ЕБРР, но он оказался безрезультатным. “К сожалению, тендерный комитет Укрзализныци по согласованию с банком аннулировал тендер. В связи с не очень выгодными тендерными предложениями, которые на тот момент подавались. По сравнению с рынком цены были выше”, – так Евгений Кравцов пояснил итоги тендера.

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