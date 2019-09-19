Для чего заводу из Запорожья потребовалось 2,2 тыс. тонн проката

В августе 2019 года завод “Запорожкран” (Запорожье) отгрузил последнюю партию портальных кранов в рамках заказа для Virginia Port Authority (США).

“Порт Вирджинии является пятым по величине портом в США, а также одним из крупнейших экономических двигателей для Содружества Вирджинии”, – говорится в сообщении “Запорожкрана”.

Соглашение, которое продолжалось три года, охватывало два проекта. Первый – это реорганизация контейнерных операций на международных терминалах Норфолка (NIT). Второй – расширение в Virginia International Gateway (VIG).

Для выполнения заказа из 79 единиц оборудования потребовалось 2227 тонн металлопроката.

Оба проекта предполагали создание новых автоматизированных операций по обработке контейнеров. Поставки включали в себя краны автоматического штабелирования контейнеров (ASC) на основе автоматических козловых контейнерных кранов на рельсовом ходу(ARMG). “Благодаря новым кранам порт Вирджинии будет способен обрабатывать дополнительно 1 миллион контейнеров в год!”, – уточняется в сообщении.

Ранее американские СМИ сообщали, что контракт Virginia Port Authority и Konecranes на производство 86 кранов оценивался в $217 млн.

«Запорожкран» – крупнейший в Восточной Европе завод по производству промышленных кранов. С 2005 г. его собственником является корпорация Konecranes (Финляндия). 95% продукции завода экспортируется.

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