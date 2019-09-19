Сколько г/к рулонов ММК им.Ильича будет доступно внешним клиентам в 2020 году

После окончания реконструкции стана-1700 на ММК им.Ильича (ММКИ, Мариуполь), Группа Метинвест увеличит предложение г/к рулонов внешним клиентам. Об этом говорится в сообщении Метинвеста.





“Сейчас листопрокатный цех «1700» может производить около 1,3 млн тонн горячекатаного проката в год. А к 2020 году комбинат рассчитывает выйти на производство около 2,5 млн тонн, из которых на свободном рынке будет доступно около 1,5 млн тонн высококачественных тяжелых горячекатаных рулонов”, – говорится в сообщении. Но большая часть продукции будет ориентирована на экспорт.

Среди других особенностей продукции, которая будет выпускаться на обновленном листопрокатном стане «1700» – увеличение веса рулонов почти в три с половиной раза. Сначала до 27 тонн, а в перспективе – до 32 тонн.

Минимальная толщина проката уменьшается с 1,8 до 1,2 мм, объем производства такого «тонкого сортамента» увеличится.

Также расширится сортамент продукции и улучшится качество поверхности листа.

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