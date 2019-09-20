Укргазвыдобування хочет купить трубы на 111 млн грн.

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Крупнейшая газодобывающая компания Украины Укргазвыдобування (принадлежит государственному НАК Нафтогаз Украины) хочет купить бесшовные трубы на 110,7 млн грн. (с НДС). Информация об этом размещена в системе публичных закупок ПроЗорро.


Крайний срок подачи тендерных предложений – 18 октября 2019 года.

Закупка разбита на 4 лота.

Лот №1 – Трубы стальные Трубы стальные ГОСТ 8732-78 или API 5L в изоляции или без изоляции;
Лот №2 – Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 или API 5L в изоляции или без изоляции;
Лот №3 – Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 или API 5L;
Лот №4 – Трубы стальные Трубы стальные ГОСТ 8732-78 или API 5L;

Всего компания намерена закупить 2829 тонн труб, в т.ч.:
Лот №1 – 2602 тонн;
Лот №2 – 127 тонн;
Лот №3– 40 тонн;
Лот №4 – 60 тонн.

Общая ожидаемая стоимость – 110 764 387,00 грн. с НДС:
Лот №1 – 102 701 884,00 грн. с НДС;
Лот №2 – 4 722 063,00 грн. с НДС;
Лот №3 – 1 359 560,00 грн. с НДС;
Лот №4 – 1 980 880,00 грн. с НДС.ч

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