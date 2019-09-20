Укргазвыдобування хочет купить трубы на 111 млн грн.

Крупнейшая газодобывающая компания Украины Укргазвыдобування (принадлежит государственному НАК Нафтогаз Украины) хочет купить бесшовные трубы на 110,7 млн грн. (с НДС). Информация об этом размещена в системе публичных закупок ПроЗорро.



Крайний срок подачи тендерных предложений – 18 октября 2019 года.

Закупка разбита на 4 лота.

Лот №1 – Трубы стальные Трубы стальные ГОСТ 8732-78 или API 5L в изоляции или без изоляции;

Лот №2 – Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 или API 5L в изоляции или без изоляции;

Лот №3 – Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 или API 5L;

Лот №4 – Трубы стальные Трубы стальные ГОСТ 8732-78 или API 5L;

Всего компания намерена закупить 2829 тонн труб, в т.ч.:

Лот №1 – 2602 тонн;

Лот №2 – 127 тонн;

Лот №3– 40 тонн;

Лот №4 – 60 тонн.

Общая ожидаемая стоимость – 110 764 387,00 грн. с НДС:

Лот №1 – 102 701 884,00 грн. с НДС;

Лот №2 – 4 722 063,00 грн. с НДС;

Лот №3 – 1 359 560,00 грн. с НДС;

Лот №4 – 1 980 880,00 грн. с НДС.ч

Промышленная компания Интерпайп – партнер новостей о трубном рынке Украины на сайте readmetal.com. Интерпайп – крупнейший в Украине производитель бесшовных и сварных труб

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