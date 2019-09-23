ЮТЭМ изготовил стальную лестницу массой более 30 тонн

Завод “ЮТЭМ-ЗМК” (Киевская область) изготовил металлоконструкции для строительства туристического маршрута в Киеве. Об этом говорится в сообщении предприятия.

“5 сентября в столице открыли лестницу между Андреевской церковью, Аллеей художников и Владимирской горкой”, – уточняют в Украинском центре стального строительства (УЦСС).

По данным УЦСС, для реализации проекта завод ЮТЭМ-ЗМК поставил металлические лестницы, площадки и ограждения общим весом 34 тонны.

Строительство лестницы профинансировала инвестиционная компания Dragon Capital. Общая стоимость объекта составляет около 4 млн грн.

ЮТЭМ-ЗМК – завод по изготовлению металлоконструкций и нестандартного оборудования. Входит в Группу компаний ЮТЭМ –

одного из крупнейших строительно-монтажных холдингов Украины.

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