ТД Тайгер Стил запускает производство профнастила в Харькове

ТД “Тайгер Стил” (Днепр) закупил новое оборудование для производства профлиста, которое будет работать в харьковском филиале компании. Об этом говорится в сообщении компании.

“В Харькове теперь доступен к заказу профнастил С8 (8мм). Для этого, на наше харьковское производство мы закупили новейший стан”, – сообщили в компании.

Судя по фото, это стан от машиностроительного завода “Эверкон” (Чугуев, Харьковская обл.).

Тайгер Стил – производитель профлиста, металлочерепицы и других стальных изделий. Офисы компании находятся в Днепре, Одессе и Харькове.

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