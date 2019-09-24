8 тезисов Инны Пономаревой (Vikant) о работе компании и украинском рынке арматуры

Генеральный директор металлоторговой компании “Викант” Инна Пономарева дала интервью, которое опубликовано на сайте компании. Readmetal.com публикует ключевые тезисы о работе трейдера и его видении украинского рынка арматуры.

1. О росте продаж металлопроката в 2019 году

В 2019 году мы опирались на маркетинговые исследования и планы роста рынка потребления в целом, запланировали рост наших продаж на 3% по сравнению с 2018 годом. Несмотря на колебание спроса в текущем году, обусловленные политической ситуацией в стране и связанные с динамикой постоянного, поступательного снижения стоимости металла, нам удается выходить на запланированные показатели.

2. Об изменении строительного рынка

Отмечаем рост объемов строительства в текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большую часть этого объема составило строительство инфраструктурных сооружений: промышленные здания, магистральные и местные трубопроводы, коммуникации и линии электропередачи, дороги и мосты. Доля жилищного строительства в общем объеме строительных работ составила приблизительно 23% по оценкам Минрегиона.

3. О развитии филиальной сети Викант

В настоящее время филиалы Викант есть практически в каждой области Украины. В прошлом году мы открыли филиалы в Сумах, Житомире, Чернигове. Все что мы ранее планировали в отношении расширения филиальной сети на сегодня реализовано.

4. О доли арматуры в продажах Викант

По сравнению с прошлым периодом доля продаж арматуры практически не изменилась и составляет около 65% от общего объема продаж, несмотря на то, что маржинальность ее реализации сократилась. Кроме того, нам удалось нарастить продажу других позиций. То есть мы увеличили общий объем продаж, и при этом существенного перераспределения номенклатурных долей не произошло.

5. О работе с АрселорМиттал Кривой Рог

Арматуру мы покупаем исключительно у украинских производителей. “АрселорМиттал Кривой Рог” – основной наш поставщик. При условии, что предложение цены соответствует рыночному или при отсутствии наличия на “АрселорМиттал Кривой Рог” отдельных позиций, мы дополнительно осуществляем закупки на Метинвест-СМЦ.

6. Об импорте арматуры

Импорт арматуры нам не интересен. Мы импортировали продукцию, которая не имеет аналогов на украинском рынке или их прокат внутренними производителями был на тот момент затруднён.

(Возможное введение пошлин) на импорт арматуры из Беларуси и Молдовы… положительно отразится на внутреннем рынке. Поскольку, ограничение импорта позволит сохранять цену на внутреннем рынке. Но, с другой стороны, при возникновении проблем производства у отечественных производителей, возможен дефицит на внутреннем рынке.

Поставки арматуры из Турции чаще несут ситуативный характер. Во-первых, турецкие поставщики не рассматривают рынок Украины как основной. Во-вторых, поставки из Турции очень длительные и цена на полученную продукцию становится не актуальной, в нынешних условиях постоянного снижения цены на мировых рынках. Кроме того, курсовые риски тоже имеют огромное значение в этих поставках, сложности с выгрузкой в порту, отгрузкой в другие регионы Украины.

7. Об онлайн-продажах металлопроката

С каждым годом интернет-продажи динамично растут и сейчас купить металлопрокат on-line также просто, как и любой другой товар. На сайте нашей компании, в интернет-магазине можно заказать металлопродукцию с порезкой на нужные длины и доставкой в любой город Украины. Мы стремимся максимально соответствовать ожиданием покупателей и активно формируем как оптовые, так и розничные заказы благодаря нашему интернет-магазину. Это существенно повышает эффективность продаж, потому что это удобно и выгодно.

8. О развитии собственного производства

Производство труб для нашей компании, сегодня является нецелесообразным. Поскольку, производство труб на внутреннем рынке контролируется основным производителем. Мелкие круги из бунтов мы уже давно сами изготавливаем, производство расположено в Кривом Роге.

С прошлого года Викант производит армокаркасы, производство расположено в г. Киев. Это готовые для заливки конструкции, которые изготавливаются по чертежам клиентов, существенно сокращает время для строительных работ. Изготовление армокаркасов происходит с применением электродуговой сварки на новой автоматической линии Gam 1500 (MEC Италия). Также возможно изготовление армокаркасов на станке, сборка на котором происходит с помощью колец. Считаем производство армокаркасов очень перспективным направлением и уже завоевали со своим продуктом популярность у клиентов.

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