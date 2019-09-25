Укрзализныця начала закупку полувагонов за деньги ЕБРР

АО “Укрзалиныця” (УЗ) объявила тендеры на закупку 4,5 тыс. полувагонов за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

“Стартовал процесс закупки грузовых полувагонов для реализации совместного проекта АО «Укрзализныця» и ЕБРР. Закупка будет осуществляться в рамках двухстадийного тендера в соответствии с принципами и правилами банка с применением электронного портала закупок для клиентов ЕБРР – ECEPP”, – говорится в сообщении УЗ.

Проект финансируется за счет кредитных средств ЕБРР без государственных гарантий и собственных средств АО «Укрзализныця». Всего предполагается закупить примерно 4500 грузовых полувагонов общего назначения (с люками) в три этапа: в 2019 году на первом этапе – 1000 вагонов (4 лота), в 2020 году на втором этапе 1500 вагонов (5 лотов) и на третьем этапе 2000 вагонов (6 лотов).

70% от контрактной цены (без НДС) финансируются за счет средств займа ЕБРР, а 30% – “Укрзализныцей”. Для реализации проекта предусматривается предоставление кредитных средств ЕБРР в размере $150 млн.

Для участия в процедуре закупки компаниям необходимо зарегистрироваться на портале ECEPP по ссылке: https://ecepp.ebrd.com/delta/viewNotice.html?displayNoticeId=9503507. Потенциальные участники, которые зарегистрировались в ECEPP и проявили заинтересованность в договоре, могут получить разъяснения и дополнительную информацию от АО «Укрзализныця» через ECEPP.

Двухстадийная тендерная процедура предусматривает, что тендер на первом этапе будет состоять только из технического предложения без указания каких-либо цен, а на втором этапе будут подаваться коммерческие предложения.

“В ближайшее время планируется встреча с участниками рынка с целью разъяснения порядка проведения тендера и особенностей тендерной процедуры”, – резюмируют в УЗ.

Напомним, что контракт между УЗ и ЕБРР подписан в 2018 году.

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