Почему в 2019 году потребление труб в Украине сократится

В 2019 году потребление трубной продукции в Украине может заметно сократиться. “Мы ожидаем, что по итогам 2019 года потребление трубной продукции в Украине упадет на около 15%. Но я не связываю это с выборами, потому что мы видим, что спрос сильно снижается по всему миру. Мировая экономика пока не заходит в фазу кризиса, но она замедляется в ожидании кризиса”, – сказал в интервью UAprom Фади Храйбе, генеральный директор промышленной компании “Интерпайп”.

По его словам – это только один фактор. Второй состоит в том, что кардинально изменилось видение крупнейшего потребителя труб компании «Укргаздобыча» в вопросе бурения и вообще добычи газа в Украине

“Уже несколько месяцев как темпы бурения УГД существенно снизились. Я думаю, сейчас они составляют где-то 50% от темпов прошлого года. Если раньше была заявлена Стратегия 20/20, которую на уровне Кабмина позиционировали как национальную программу, то сегодня представители НАК говорят, что эта стратегия уже не релевантна текущей ситуации на рынке”, – сетует Храйбе.

Он напомнил, что такая ситуация связана со снижением стоимости природного газа по всему миру. Поэтому в “Нафтогазе” предпочли увеличить импорт газа.

Но Фади Храйбе считает, что для Украины энергонезависимость – это вопрос не столько чисто экономический, сколько стратегический.

Интерпайп – украинская промышленная компания, производитель стальных труб и ж/д колес. В 2018 году компания реализовала 857 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 189 тыс. тонн ж/д продукции.

Промышленная компания Интерпайп – партнер новостей о трубном рынке Украины на сайте readmetal.com. Интерпайп – крупнейший в Украине производитель бесшовных и сварных труб

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